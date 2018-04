Novos gestores do Governo do Estado tomam posse nesta segunda-feira

Tomaram posse nesta segunda-feira (02), os novos gestores do Piauí, que assumem o lugar dos que se desligaram do cargo para concorrer nas eleições deste ano. Ao todo 21 gestores deixam o governo. O governador Wellington Dias entregou a todos a medalha da ordem estadual do mérito renascença do Piauí, homenagem pelo serviço prestado ao Estado. A solenidade aconteceu no Palácio de Karnak.





Foto: O DIA

Além dos Secretários, o deputado João de Deus (PT), que está deixando a liderança do governo na Assembleia Legislativa, também participou do evento. Alguns gestores ainda estão em processo de transição, por isso, nem todos assinaram o documento de posse. O processo de mudança deve se encerrar sexta-feira (06). Apenas o coronel Lindomar Castilho, já tomou posse. O coronel ficará responsável pelo comando da Polícia Militar.

Em seu discurso o governador Wellington Dias agradeceu a participação de cada gestor. “A ordem aqui é trabalhar e trabalhar muito. Agradeço aos gestores que estão saindo e os que estão assumindo. Um time de grande qualidade está assumindo”, disse.

Representando os gestores exonerados, o Capitão Fábio Abreu, que deixa a Secretaria de Segurança, desejou sorte aos novos titulares das pastas. "Vamos continuar colaborando com os novos gestores e principalmente com a nossa sociedade. Desejo toda sorte do mundo para quem assume. O estado só tem a crescer, a ganhar, pela confiança que o Senhor tem no time que está sumido", disse.

Merlong Solano (PT), ex-secretário de governo, citou as ações de Wellington Dias para tentar manter o Estado organizado, mencionado, inclusive, as operações de crédito com a Caixa Econômica. "Em nome de todos os nomes que compõem seu governo digo que nos sentimos honrados por fazer parte do seu governo. Me dá até uma nostalgia, por função da legislação eleitoral, em ter que deixar o cargo", afirmou o ex-secretário de governo.

Nathalia AmaralGeici Mello com Flash de Ithyara Borges