Novo vai iniciar processo para escolher candidato à Prefeitura

A direção estadual do Partido Novo vai iniciar nos próximos dias o processo seletivo para os interessados em disputar a Prefeitura de Teresina nas próximas eleições municipais. A sigla já atingiu a meta de 150 filiações em Teresina, exigência da direção nacional para o lançamento de candidaturas majoritárias.

“Nesse processo seletivo a gente quer avaliar se a pessoa tem capacidade de governar a nossa cidade. Não é obrigado ter posses ou ser rico, como muita gente acredita, mas a pessoa tem que ter capacidade de angariar recursos para sua campanha, através de doação, porque não utilizamos dinheiro público. O partido é mantido por seus filiados e doadores”, explica o coordenador estadual do Novo, Wallace Miranda.

(Foto: Elias Fontinele)



Os membros do Partido Novo também vivenciam a expectativa da abertura de processos seletivos para os interessados em disputar as eleições no interior do estado. “No interior ainda depende do número de filiados. Sem filiados, não tem como financiar, e sem condição financeira o partido não entra em uma campanha”, pontua Wallace Miranda.

As inscrições para o processo seletivo podem ser realizadas através do site oficial do Partido Novo, a partir do próximo dia 15 de junho. A sigla também deve iniciar no próximo mês de outubro um processo seletivo para os interessados em disputar vagas na Câmara Municipal de Teresina.





Natanael Souza - Jornal O Dia