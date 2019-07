O processo seletivo que vai escolher o candidato do Partido Novo à Prefeitura de Teresina nas eleições de 2020 deve ter início nesta semana. De acordo com o coordenador do núcleo estadual do partido, Wallace Miranda, as inscrições acontecerão pela internet e a seleção vai ser toda realizada pela direção nacional da sigla.

“A seleção para candidato a prefeito deve começar nesta semana e vai até o próximo mês de outubro. A seleção para candidato a vereador deve começar no mês de agosto e vai até o mês de fevereiro do próximo ano”, explica.

Novo vai dar início à seleção para candidato a prefeito de Teresina. (Foto: Jailson Soares/ODIA)



Ainda de acordo com Wallace Miranda, os candidatos que vão participar do processo seletivo passam por um processo de sabatina que identifica o real alinhamento com os princípios e valores da sigla. “O candidato que vai fazer esse processo seletivo, tanto para prefeito e vereador, precisa estar bem alinhado com os princípios e valores do Novo. O partido não utiliza dinheiro público, mas é mantido pelos filiados e apoiadores”, pontua.

Em Maio, o Partido Novo atingiu no Piauí mais de 300 filiações, o que torna o estado um dos primeiros colocado na região nordeste em número de filiados. Ainda no mês passado, o Núcleo Municipal de Teresina comemorou 150 filiações ativas, o que possibilitou que a capital faça parte do Processo Seletivo para candidatos, organi

Natanael Souza