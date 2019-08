Novo superintendente da PRF prioriza redução de acidentes e combate a crimes

Ao ser empossado nessa segunda-feira (5), o novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Piauí, Stênio Pires Benevides, defendeu a necessidade de medidas mais enérgicas para reduzir a quantidade de acidentes nas rodovias federais que cortam o estado.

O novo superintendente elegeu como prioridades a redução das mortes e a diminuição dos índices de criminalidade nas BRs, como o tráfico de drogas, de animais silvestres e de madeira ilegal.

Stênio Pires Benevides, novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Piauí (Foto: Jailson Soares / O DIA)



“O Piauí, infelizmente, tem um dos maiores índices de mortalidade nas rodovias federais, se nós compararmos com o tamanho da frota e o tamanho da população. Então o nosso objetivo é reduzir esses índices, como já conseguimos fazer durante o período das férias, quando tivemos a redução de 30% no número de acidentes”, disse.

Stênio Benevides também defendeu a necessidade de um trabalho integrado com as demais forças de segurança, como as policias Civil e Militar, para possibilitar ações mais efetivas de combate à criminalidade. De acordo com ele, a PRF vai atuar para evitar que o Piauí seja utilizado como rota dos tráficos de drogas e de animais silvestres.

“Para isso, precisamos melhorar as condições de trabalho dos nossos policiais, investir em tecnologia, e, principalmente, nas parcerias com os outros órgãos de segurança pública. Também precisamos da parceria com a sociedade civil, que pode nos ajudar em muitos aspectos para dar a melhor resposta a sociedade piauiense”, destacou.

Posse do novo superintendente ocorreu na tarde desta segunda-feira (Foto: Jailson Soares / O DIA)

Stênio Benevides substitui Welendal Tenório, que estava à frente dos trabalhos da PRF no Piauí desde 2016. O novo superintendente é natural de Parnaíba e ingressou na Polícia Rodoviária no ano de 1996.

Natanael Souza