Novo presidente do TRE-PI é empossado através de videoconferência

Os desembargadores José James Pereira e Erivan Lopes serão empossados nesta segunda-feira (6), respectivamente, presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE) para o biênio 2020-2022. O desembargador Erivan Lopes acumulará ainda a função de Corregedor Eleitoral.

A solenidade, marcada para as 9 horas, será realizada por videoconferência, seguindo as recomendações das autoridades de saúde para evitar aglomerações e combater ao novo coronavírus. Os trabalhos vão poder ser acompanhados pelo Canal do Youtube da Justiça Eleitoral do Piauí.



O desembargador José James terá a responsabilidade de organizar as eleições - Foto: O Dia



Os desembargadores tiveram os nomes indicados pelo Tribunal de Justiça do Piauí para compor a corte eleitoral. No início de fevereiro, o Tribunal Regional Eleitoral realizou eleição para definição dos ocupantes dos cargos de presidente e de vice-presidente e corregedor. Por voto aberto a corte eleitoral elegeu o Desembargador José James Gomes Pereira para a função de presidente do TRE-PI pelo prazo de dois anos, e o Desembargador Erivan José da Silva Lopes para a função de vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral por igual período.

Natanael Souza, do Jornal O Dia