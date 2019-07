Novo presidente do Podemos não descarta candidatura própria

Mais um partido pode entrar na disputa pela Prefeitura de Teresina nas eleições municipais do próximo ano. Mesmo que não discuta isso no momento, o Podemos (PODE) não descarta uma candidatura majoritária da sigla no pleito, principalmente se conseguir viabilizar uma chapa competitiva de candidatos a vereadores.

“O grupo é quem vai tomar o direcionamento daquilo que for melhor para o fortalecimento do partido. Enfim, essa questão fica para ser decidida e analisada no momento oportuno, quando percebemos que é importante pontuarmos isso na agenda do partido”, declarou professor Geraldo Jarques, o Geraldin, novo presidente do diretório da legenda na capital.



Gerado Jarques é o novo presidente do Podemos - Foto: Reprodução Instagram

O nome de Elmano Férrer é dos cotados para disputar a Prefeitura. “Essas questões são pontuadas e colocadas até porque o Elmano já foi prefeito e agora é um senador, é alinhado ao presidente Bolsonaro. Ele tem uma relação de trabalho e cooperação, mas essa discussão vai ser amadurecida mais na frente. Nesse momento estamos cuidando mais de uma agenda de formar esse time de candidatos a vereadores, focando nessa perspectiva”, enfatiza Geraldin.

O Podemos, no entanto, entende que é preciso fortalecer sua chapa proporcional para que as discussões em torno de uma candidatura majoritária ganhem corpo, até porque o partido integra atualmente o grupo de aliados do prefeito Firmino Filho (PSDB), que tenta a eleição do seu sucessor.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia