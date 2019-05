Novo presidente da CCJ vai ser escolhido nesta terça-feira

O novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa deve ser escolhido nesta terça-feira (27). O deputado estadual licenciado Wilson Brandão (Progressistas), então presidente da comissão, oficializou ontem a sua renúncia junto à mesa diretora da casa, deixando o cargo vago.

Com a vacância, a tendência é que o Júlio Arcoverde(Progressistas) seja aclamado hoje como novo presidente da CCJ. A articulação é fruto de um acordo entre Progressistas e MDB, que também contou com o aval do governador Wellington Dias.



O deputado Júlio Arcoverde deve ser aclamado hoje como novo presidente da CCJ da Alepi - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Apesar do final pacificado, a disputa pelo comando da CCJ contou com alguns momentos de tensão. Após a posse dos suplentes Warton Lacerda, Ziza Carvalho e Magalhães, a bancada do Partido dos Trabalhadores chegou a articular uma candidatura a presidência da comissão, que acabou não contando com adesão de todos os membros do partido.

Os trabalhos na Comissão de Constituição e Justiça estavam sendo conduzidos pelo vice-presidente, Henrique Pires (MDB), desde ida de Wilson Brandão para a Secretaria de Mineração e Energias Renováveis. A comissão é considera a mais importante do legislativo estadual, uma vez que analisa todas as matérias que vão ser votadas nas demais comissões e no plenário da casa.

Luiz Carlos OliveiraNatanael Souza - Jornal O Dia