Novo não deve ter candidato a prefeito de Teresina neste ano

O Partido Novo não deve ter candidatura própria na disputa pela Prefeitura de Teresina nas eleições do próximo mês de outubro. O médico Leonardo Luz, único aprovado em todas as etapas do processo seletivo realizado pela sigla, acabou desistindo de entrar na disputa, por questões particulares.

A informação foi confirmada pelo coordenador estadual do Novo, Wallace Miranda, que diz que um novo processo seletivo para a escolha de um candidato majoritário não é descartado, apesar de ser uma possibilidade extremamente remota. Segundo ele, o foco do partido passa a ser a formação de uma chapa proporcional.

O presidente do partido explica que um nome já tinha sido aprovado, mas por questão de foro íntimo, desistiu. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)

“Oito pessoas participaram, duas passaram para a segunda fase, e apenas uma passou para a terceira fase. Infelizmente, essa pessoa que passou para a terceira fase, por foro íntimo, acabou desistindo. Então, se a eleição fosse hoje, a gente não teria ninguém. Pode ser que aconteça um novo processo seletivo, mas não temos como garantir isso. Hoje não temos nenhuma perspectiva. A princípio, devemos ficar sem candidato a prefeito”, explicou Wallace Miranda.

Atualmente, os membros do Partido Novo também participam do processo seletivo para a formação de uma chapa proporcional, que irá disputar cadeiras na Câmara Municipal de Teresina. De acordo com o coordenador da sigla, o objetivo é eleger dois vereadores para a próxima legislatura.

“O processo seletivo para candidatos a vereador vai até o dia primeiro de março. As inscrições podem ser feitas pelo site do partido”, disse.

Natanael Souza