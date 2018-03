Nordeste quer fazer pacto de ação integrada para combate ao crime organizado

Nesta terça-feira (06) os nove governadores do Nordeste estarão reunidos, em Teresina, para discutir sobre a segurança pública nos estados e no país. O principal objetivo é celebrar um pacto de ação integrada, que reúna todas as forças policiais, equipamentos e infraestrutura, para o combate à criminalidade, em especial o crime organizado. De acordo com o governador Wellington Dias (PT), será preciso primeiro uma articulação sobre a criação de um fundo nacional que, somado aos recursos do Tesouro Estadual e da União, possa ser destinado às ações da segurança pública.

“O problema mais grave hoje no Brasil é a segurança pública. Aqui no Piauí nos deveremos ter, primeiro, a busca de um consenso sobre uma proposta do Nordeste. Nós compreendemos que quando se faz uma operação isolada a criminalidade migra para outros estados. Defendemos um fundo nacional que tenha metas para redução da violência no país”, explicou o governador.

Sobre a discussão do assunto a nível regional, o governador comentou sobre o pedido de reforço do quadro da polícia militar feita pelo secretário de Segurança Fábio Abreu. “Temos que avaliar a capacidade do Estado, mas dentro da legalidade. Pedi a Procuradoria Geral do Estado para que pudesse dar um parecer sobre a proposta”, disse.

O fato de o governo está no limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade (LRF) também tem diicultado, segundo Wellington Dias, o reajuste dos salários dos policiais. “Ano passado tiveram e esse ano terão também. A previsão é que o estado saia da LRF no primeiro quadrimestre, então, a expectativa é que em maio passamos aplicar o índice de reajuste”, pontuou.

Ithyara Borges - Jornal O Dia