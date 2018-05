No último dia para a regularizar o título, eleitores lotam fórum em Teresina

Encerra hoje (9) o prazo para a regularização, atualização, transferência e emissão do título para os eleitores que votarão este ano. O atendimento começou cedo, por volta das 7h, mas muito antes disso a fila já estava formada em torno do Fórum Eleitoral de Teresina, no centro da cidade.



Esta será a primeira eleição da estudante Jade Leão, de 17 anos. “Deixei para tirar o título hoje porque eu estudo e não dá para faltar a aula”, explica a adolescente, que foi acompanhada da mãe.

As senhas estavam sendo distribuídas aos poucos, mas a maioria das pessoas reclamavam sobre a falta de informação. Raimunda Freitas, de 56 anos, conta que chegou às 6h30 da manhã e ainda não havia sido atendida. “Eles só passaram por aqui perguntando quem tinha irregularidades, mas não explicaram nada, estou aqui na fila esperando a minha vez, ainda não me deram senha nem nada”, disse.

O diretor do Fórum Eleitoral de Teresina, Juiz João Antônio Bittencourt, explica que os atendimentos mais procurados são de eleitores que desejam votar pela primeira vez, pessoas que queiram mudar o local de votação ou quem pretendem mudar o nome de solteiro para o de casado no documento.

Segundo ele, ontem foram realizados cerca de 1500 atendimentos e hoje, até o final do dia, a estimativa é atender o dobro disso. “O problema é que as pessoas deixam tudo para última hora”, comenta.

O juiz também conta que excepcionalmente hoje, quem não votou na eleição passada e precisa regularizar a situação, não precisará pagar a multa cobrada.

Por conta da superlotação em volta do Fórum Eleitoral, a Polícia Militar estava no local para manter a organização e a segurança da população.

O atendimento está sendo realizado no Fórum Eleitoral de Teresina, no centro da cidade, e no Espaço Cidadão, no Shopping Rio Poty até as 19h. Nesta eleição serão escolhidos presidente, senador, deputado federal, deputado estadual e governador. O voto é obrigatório para maiores de 18 anos a menores de 70 anos.

Nayara FelizardoLucas Albano