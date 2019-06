No Piauí, presidente do BNB rechaça possibilidade de fusão com o BNDES

O presidente do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Romildo Rolim, esteve em Teresina nessa sexta-feira (14) para participar da cerimônia de encerramento de um curso de capacitação voltado para elaboração de projetos rurais. Durante sua passagem pela capital, ele rechaçou a possibilidade de fusão entre BNB e BNDES, que foi defendida por alguns setores do governo federal.



“Não existe essa agenda, nunca houve, em nenhum órgão de governança do Banco. Não existe nenhuma proposta forma do governo nesse sentido. Estamos trabalhando com eficiência, fazendo um banco maior e melhor. O Banco do Nordeste está fazendo 67 anos, e vai continuar existindo por mais uns 67 anos, no mínimo”, avaliou o presidente do BNB.

Romildo Rolim também destacou os avanços alcançados nos últimos meses, principalmente, no que diz respeito às ações de crédito aos pequenos e médios empresários. Segundo ele, em 2018, o Banco do Nordeste contratou mais de 4 milhões de operações, com foco nas micro e pequenas empresas.

“No ano de 2018, aplicamos R$ 43 bilhões, que comparado ao anterior, de 2017, já foi um crescimento bastante expressivo, que tinha sido contratado apenas 26 bilhões. Avançamos bastante na eficiência do banco, nos seus números indicadores, fazendo o crédito com maior velocidade e com mais responsabilidade . Temos o maior programa de microcrédito da américa do sul. Fazemos o credito produtivo de longo prazo, que é o FNE. No ano passado contratamos, só com o FNE, 32 bilhões”, avaliou.



Concurso

Em Teresina, o presidente do BNB, Romildo Rolim, também afirmou que vai convocar os primeiros colocados do concurso público realizado em 2018. “Fizemos um concurso vigente, foram 600 aprovados. Estamos encerrando esse programa de incentivo ao desligamento e 300 pessoas estão saindo. Nós temos permissão da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais para contratar 25% do total de pessoas que estão saindo", explicou.

Banco do Nordeste deve investir R$ 3 bilhões no Piauí em 2019



O Banco do Nordeste deve aplicar mais de R$ 3 bilhões no Piauí durante do todo o ano de 2019. Os recursos serão destinados às operações de crédito ofertadas aos empreendedores, das mais diversas faixas. De acordo com o superintendente do BNB no estado, Expedito Neiva, a expectativa é superar o valor ofertado pela instituição nos anos anteriores.

“Se nós fizermos um orçamento de todas as linhas e programas, vai chegar a aproximadamente R$ 3 bilhões, porque tem R$ 1, 4 bilhão de FNE tradicional, tem a questão do crediamigo, que é o microcrédito urbano. Mas isso é apenas um valor de referência. Quando se tem boas operações, bons projetos e demandas, o banco aumenta o valor do orçamento e a quantidade de recursos”, afirmou Expedito Neiva.

O presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, também tem uma expectativa positiva em relação aos recursos liberados para o Piauí em 2019. Segundo ele, a ideia é fazer com que o estado receba um valor maior do que os R$ 3,6 bilhões aplicados no ano passado. “Vamos fazer o possível para ser mais que isso. Atuamos em todos os setores, agronegócio, comércio, serviços, infraestrutura”, garantiu o presidente do BNB.



Natanael Souza - Jornal O Dia