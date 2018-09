No Piauí, nove candidatos desistem de concorrer nestas eleições

O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) recebeu 427 pedidos para registro de candidaturas para o pleito de 2018, mas até o momento cerca de nove destes renunciaram de concorrer aos cargos eletivos, aproximadamente 2,1% do total.

Um desses desistentes é o ex-deputado estadual Mauro Tapety (MDB), que buscava retomar uma das vagas na Assembleia Legislativa do Estado (ALEPI). “Foi uma questão pessoal, não estava mais com vontade de disputar. É uma decisão que estava sendo pensada muito tempo atrás, madura, tomada a muito tempo atrás”, comentou.

A advogada eleitoral Isabelle Marques explica que outros nomes podem ser apresentados ao TRE-PI para substituir a vaga dos desistentes, desde que respeitem o prazo determinado pela Justiça Eleitoral. “Na verdade ele pode desistir ou renunciar a qualquer momento, tanto antes da campanha, até no dia da eleição, ninguém é obrigado a continuar em uma campanha. O que existe de prazo é para o partido ou coligação fazer a substituição dessa pessoa, que em caso de desistência ou renúncia, é de 20 antes das eleições”, esclarece.

Vale lembrar que se ocorrer substituição após a geração das tabelas para elaboração da lista de candidatos e preparação das urnas, o substituto concorrerá com o nome, número e fotografia do candidato substituído. Em casos de desistências às vésperas do pleito, os votos direcionados àquele candidato serão considerados nulos.

João MagalhãesBreno Cavalcante