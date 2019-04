No Piauí, Leonardo Boff critica reforma da Previdência

No Piauí, participando de eventos organizados por movimentos sociais, o teólogo e escritor Leonardo Boff, considerado um dos grandes pensadores da esquerda brasileira, defendeu que é preciso haver um reforço nas políticas públicas, para garantir a permanência da juventude em seus locais de origem.



“Vou falar para os jovens para ficarem na terra, cuidarem da terra, e lutar para a resistência e o resgate daquilo que nos estão tirando, que é a democracia, direitos humanos e a dignidade dos mais pobres”, declarou.

Boff também criticou o projeto de Reforma da Previdência, que, segundo ele, prejudica a classe menos favorecida do país. “Só beneficia os endinheirados e prejudica os pobres. Por isso eu quero apoiar essas políticas de resistência, para que nós saiamos da crise melhores”, disse.

No sábado (6), Leonardo Boff participa da programação do II Encontro de Jovens Rurais do Semiárido, em Picos. A palestra tem como tema “’Os novos desafios da sucessão rural do Semiárido Brasil”.





