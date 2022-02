No Piauí, eleição para deputado federal tem cenário competitivo e mudanças previstas

A eleição para deputado federal em outubro deve ser uma das mais acirradas dos últimos anos no Piauí. Dos dez atuais deputados federais do estado, três não disputarão a reeleição. Por outro lado deputados estaduais, empresários, secretários de estado e até mesmo o senador Elmano Férrer entram na disputa por uma cadeira. A expectativa da base governista é eleger no mínimo sete deputados e manter a força do grupo de Wellington Dias junto a bancada federal piauiense. O grupo de oposição liderado pelo ministro Ciro Nogueira também tem planos otimistas para o pleito.



Iracema Portella (Progressistas), que será candidata majoritária da oposição, Átila Lira (Progressistas) que deve se aposentar da vida pública serão substituídos. O fato interessante é que os dois parlamentares já possuem pretensos sucessores, no lugar de Iracema deve se candidatar o deputado estadual Júlio Arcoverde (Progressistas), já no posto de Átila, o filho buscará a vaga. Há um caso atípico que é do ex-deputado Assis Carvalho (PT), que morreu em 2020, sua vaga está sendo ocupada pelo deputado Merlong Solano (PT), mas o grupo político ligado a Assis planeja lançar o líder de governo na Assembleia, Francisco Costa (PT), para ocupar as bases deixadas pelo parlamentar falecido.

Os outros sete deputados da bancada federal buscam a reeleição, Rejane Dias (PT), Fábio Abreu (PL), Flávio Nogueira (PDT), Júlio César (PSD), Margarete Coelho (Progressistas), Marcos Aurélio (MDB), Marina Santos (PL). Dos sete, os que devem enfrentar mais dificuldades são os menos votados, Marcos Aurélio, que enfrenta uma chapa complicada no MDB e Marina Santos que ainda não decidiu qual será o novo partido. Flávio Nogueira e Fábio Abreu ainda não definiram o novo partido, fato que também deve prejudicar ambos. Concorrência forte A principal diferença do pleito deste ano é o grande número de concorrentes com uma perspectiva alta de votação. Um exemplo é o senador Elmano Férrer, após desistir da eleição o político revelou que disputará uma cadeira na Câmara Federal. O ex-governador Wilson Martins é outro que já ocupou um cargo de alto escalão que brigará por uma cadeira. Os ex-deputados federais Paes Landim, Silas Freire e Mainha completam a lista dos postulantes a uma cadeira em Brasília.

No secretariado estadual quatro nomes também chamam a atenção, o Secretário de Saúde, Florentino Neto, o Secretário de Governo, Osmar Júnior, o diretor-geral do Der, Castro Neto, e a Superintendente de Parcerias, Viviane Moura. Todos disputarão uma cadeira de deputado federal. Completa a lista de fortes candidatos a vereadora Fernanda Gomes.





