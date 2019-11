No PI, Progressistas intensifica filiação de mulheres visando eleições 2020

O Progressistas (PP) realiza, nesta segunda-feira (4), um grande evento em sua sede estadual em Teresina para filiar mulheres de todos os municípios piauienses ao partido. Na ocasião, também será lançado o projeto “Fortalecendo o Futuro”, uma iniciativa nacional do Mulheres Progressistas, presidido pela deputada Iracema Portella.

Segundo a parlamentar federal, a ação tem o intuito de, dentre outras coisas, promover e incentivar a participação feminina na política partidária e na vida pública, bem como fortalecer os quadros da agremiação para as eleições municipais do próximo ano.



A deputada Iracema Portella (PP) é a presidente do Mulheres Progressistas - Foto: Assis Fernandes/O Dia

“É importante que possamos, cada vez, mais aumentar a participação das mulheres na política, porque somos a maioria do eleitorado e da população, no entanto, estamos sub representadas na política. Nosso partido quer, cada vez mais, atrair essas mulheres para que elas possam participar da vida pública”, disse a deputada.

Além das questões voltadas para a política, o PP também aborda neste encontro questões ligadas ao empoderamento e empreendedorismo feminino. O encontro "Filie-se:Fortalecendo o Futuro" acontece das 14h às 19h, no Auditório Sucesso - Rua Álvaro Mendes, 1952, Centro, Teresina.

Breno Cavalcante, com informações de Maria Clara Estrêla