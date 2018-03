'Ninguém está sendo fichado', diz general sobre moradores fotografados

O ministro-chefe do gabinete de segurança institucional da Presidência general Sérgio Etchegoyen disse que o Exército não está fichando, nem fotografando moradores de favelas no Rio de Janeiro.

"O que as Forças Armadas estão fazendo é, com o sistema de segurança do Rio de Janeiro, identificar e mandar para o centro de controle aquela imagem, para verificar se corresponde à carteira. Ninguém está sendo fichado", afirmou general em entrevista à rádio Gaúcha.

Ele se refere as fotos de moradores das comunidades Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que foram tiradas por militares durante operação realizada na última sexta-feira.

Militares checaram documentos e fotografaram moradores de comunidades. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Quando indagado sobre o novo ministério da Segurança Pública, que terá Raul Jungmann (atual ministro da Defesa) como titular, o general afirmou que será uma pasta composta por instituições que já existem.

"Reúne instituições que já existem: Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal,Secretaria Nacional de Segurança Pública... São estruturas que já existem. Elas passarão para o comando da nova pasta. Não se cria nenhum novo cargo", disse Etchegoyen.

