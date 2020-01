Neto do Angelim diz que fica na base e espera aval de Firmino

Após ser cotado para participar da chapa proporcional do PL, o vereador Neto do Angelim anunciou que vai permanecer na base do prefeito Firmino Filho (PSDB), apesar da forte ligação que possui com o deputado estadual Coronel Carlos Augusto e com Fábio Abreu, pré-candidato do PL à Prefeitura de Teresina. O parlamentar aguarda o aval do chefe do executivo municipal para definir o seu rumo partidário.



“Estou na base do prefeito e estou aguardando algumas conversas que a gente tem com ele. Dei uma opção de filiação pra ele e estamos aguardando para saber se daria certa essa filiação. Dando certo, vamos divulgar nos próximos dias”, afirmou Neto do Angelim.

Neto do Angelim fazia parte do grupo de parlamentares que articulava uma chapa proporcional nos quadros do Patriota e é o único dos seis que ainda não definiu seu destino político. Valdemir Virgino, Pedro Fernandes e Gustavo de Carvalho devem migrar para o Patriota, enquanto Zé Filho e Nilson Cavalcante estão de malas prontas para o PSL.

Neto do Angelim confirma que também mantém o diálogo com o Progressistas, mas nega que já tenha acertado filiação à sigla presidida por Ciro Nogueira. “Há conversas, mas não acertei ainda”, diz o parlamentar, ao lembrar que ainda deve aguardar a abertura da janela partidária no próximo mês de março.





João MagalhãesNatanael Souza