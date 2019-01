Após ser preterido na formação da chapa de consenso articulada por Wellington Dias (PT), o deputado estadual Nerinho (PTB) decidiu concorrer à presidência da Assembleia Legislativa do Piauí de forma avulsa, ou seja, sem a formação de uma chapa completa. O registro da candidatura aconteceu nessa quarta-feira (30), minutos após a confirmação dos nomes que vão compor a chapa encabeçada pelo atual presidente, Themístocles Filho (MDB).

Nas últimas semanas, Nerinho vinha declarando, abertamente, apoio à candidatura de Hélio Isaías (PP) à presidência da Alepi. Com a desistência de Hélio e a formação da chapa de consenso, ele teria ficado insatisfeito por seu partido não ter sido contemplado com espaço na mesa diretora da casa.

Nerinho registra candidatura e vai disputar a presidência da Alepi. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Questionado sobre o que o motivou a registrar a candidatura, o deputado defendeu a necessidade de alternância no comando do legislativo estadual. “Sempre fui contra a perpetuação do poder. Nada contra o presidente Themístocles, mas acredito que esse tempo todo no poder, não faz bem pra democracia. O presidente Themístocles fez um excelente trabalho naquela casa, mas temos que ter alternância de poder, a sociedade está fazendo essa cobrança e nós políticos temos que entender esse posicionamento da sociedade, principalmente ali, que é a casa do povo”, afirmou.

Nerinho também garante que, apesar de ter registrado candidatura, não vai fazer campanha pedindo votos. Nos bastidores, o comentário é que ele deve contar apenas com o apoio da colega de PTB, Janaína Marques.

“O voto é secreto. Não vou expor e nem pedir voto a nenhum dos colegas daquela casa, apenas coloquei meu nome na disputa.Quem achar que pelo consenso o melhor é deixar o presidente Themístocles mais dois anos, tudo bem. Quem tiver o desejo da renovação, da mudança, fico feliz em depositar essa confiança na minha pessoa”, pontou.

