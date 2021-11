Nerinho critica deputados por faltarem a reuniões de comissões técnicas

A falta de parlamentares para as reuniões das comissões técnicas da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) foi alvo de críticas do deputado Nerinho (PTB), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), durante a sessão ordinária desta quarta-feira (17).

A manifestação do parlamentar aconteceu após o não comparecimento de deputados membros das comissões e a consequente falta de quórum para deliberação das matérias. “Coloquei no grupo da Assembleia todos os projetos que já foram feitos, já foram aprovados pela Comissão, projetos que ainda estão nos gabinetes dos nossos deputados, projetos que estão com pedido de vista”, disse.

Foto: Divulgação / Alepi

Ao remarcar a reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça (CCJ), de Educação, Cultura e Saúde (CECS) e de Administração Pública e Política Social (CAPPS) para a próxima terça-feira (23), Nerinho reforçou que é preciso levar as matérias a plenário nas próximas semanas devido à proximidade do recesso parlamentar.

O presidente da Alepi, Themistocles Filho (MDB), orientou os líderes partidários para que acompanhem a agendas dos membros das comissões para garantir o a presença dos parlamentares ou para que indiquem suplentes. Ao todo, 80 projetos tramitam nas comissões.

