'Nenhum direito a menos', diz Wellington em vídeo alusivo ao Dia do Trabalhador

A Coordenadoria de Comunicação do Governo do Estado (CCom) divulgou na manhã desta terça-feira (1º) um vídeo em que o governador Wellington Dias (PT) diz estar comprometido com as demandas trabalhistas da população piauiense.

No vídeo, alusivo ao Dia do Trabalhador, o chefe do Executivo afirma que o país precisa garantir um ambiente propício para a geração de emprego e renda, bem como para a ampliação da capacidade de equilíbrio e de investimentos de estados como o Piauí.

O petista assegura, ainda, estar comprometido com a defesa de direitos trabalhistas.





Leia a íntegra da mensagem de Wellington Dias neste Dia do Trabalhador:

"Neste dia do trabalhador, eu acho que a palavra de ordem é a luta contínua. Ou seja, garantir as condições para que a gente tenha um país que tenha crescimento econômico, que volte a gerar emprego, que possa melhorar a renda, ampliar a capacidade de equilíbrio e de investimentos de estados como o Piauí. O desafio aqui, realmente, é grande, não é pequeno. Por essa razão, eu quero parabenizar os trabalhadores e as trabalhadoras, quero saudar também as pessoas que estão desempregadas, e, é claro, [afirmar] o meu compromisso de a cada dia trabalhar, me empenhar para que a gente tenha vitórias nesse campo, ou seja, cada vez mais conquistas para os trabalhadores. Nenhum direito a menos e, ao mesmo tempo, mais emprego para o nosso povo. Parabéns!”, afirmou Wellington no vídeo, que tem pouco menos de um minuto.

Da Redação