Nazareno diz que Rafael Fontelles está “preparado” para a missão de governar o Estado

O ex-deputado federal Nazareno Fonteles falou com exclusividade ao sistema Odia e comentou a possibilidade do filho, o Secretário de Fazenda Rafael Fontelles, ser candidato ao governo do Piauí em 2022. Rafael é hoje o principal nome da base governista e é defendido por vários aliados como a melhor opção para suceder a Wellington Dias no próximo ano.



Comedido, Nazareno valorizou a independência e a autonomia de atuação do filho, porém revelou que irá “lutar” ao lado de Fontelles caso o gestor decida ser, de fato, candidato ao palácio de Karnak.

“O Rafael foi criado com muita autonomia desde novo, a história dele como aluno, como empresário sempre foi uma pessoa autônoma. Ele é autônomo, se ele quiser, tem minhas orações, meu apoio e minha luta. Eu acho que ele está preparado para uma grande missão, já está realizando uma grande missão que é conduzir as finanças do Piauí. Ele é uma pessoa que está sendo forjada na luta, está aprendendo com o Wellington, se vai ser candidato eu não sei, só Deus sabe”

Encontro com Henrique Meirelles

Durante o fim de semana Rafael Fonteles se reuniu com o ex-ministro da fazenda, Henrique Meirelles, em São Paulo. O economista, que comandou o Banco Central por oito anos, elogiou a capacidade de gestão e liderança de Fontelles e destacou que o secretário poderia ser “útil” ao Piauí.

“Rafael quero te cumprimentar, o seu trabalho no Comsefaz é um trabalho de sucesso, você conjuga capacidade de gestão, objetivo claro e liderança que é fundamental. Tudo isso em um ambiente difícil dentro de uma liderança de todos os secretários de fazenda do país e de negociações seja com o congresso ou com o executivo federal. Quero te cumprimentar e agradecer a visita e dizer que você pode ser muito útil e ao Piauí pela sua capacidade de gestão. Concluiu Henrique Meirelles.

Foto: Marcela Pacheco/ODIA

