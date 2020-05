Nas redes sociais, Iracema Portela sai em defesa do ministro da Saúde

A deputada federal Iracema Portela (Progressistas) utilizou as redes sociais para sair em defesa do Ministro da Saúde, Nelson Teich, após o gestor ser alvo de críticas e piadas por parte de internautas. A parlamentar destacou em suas redes o perfil técnico do atual gestor e sua discrição à frente do Ministério.

“Pastas como a Saúde devem ser ocupadas por técnicos, por profissionais que conhecem a área e são capazes de desenvolver um trabalho sério. A discrição e a boa vontade do ministro Nelson Teich são positivas para o Ministério da Saúde e o Brasil. Sou radicalmente contra políticos à frente de pastas como Saúde, Educação e Segurança.



O partido da deputada federal está prestes a ganhar cargos no governo federal - Foto: Assis Fernandes/O Dia



O elogio de Iracema ao Ministro da Saúde do governo Bolsonaro acontece em meio às negociações para que seu partido, o Progressistas, passe a comandar cargos no segundo escalão do governo federal. A expectativa é que o partido, comandando à nível nacional pelo Senador Ciro Nogueira, indique os gestores de pastas como Dnocs e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Natanael Souza, do Jornal O Dia