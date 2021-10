Na Escócia, Wellington apresentará projeto de preservação ambiental para o Brasil

O governador Wellington Dias participará da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP-26), que acontecerá em Glasgow, na Escócia, de 1º a 12 de novembro. O governador se licenciará por dez dias, de 06 a 15 de Novembro, e a vice-governadora, Regina Sousa, assumirá o controle do estado. Wellington levará a Europa um projeto de preservação, construído em parceria com os 27 governadores, para reestruturar a imagem histórica conservacionista do país.



O chefe do executivo estadual destacou que o Piauí vem trabalhando em agendas preparatórias para o COP-26, entre elas a preparação de uma carteira de projetos na área ambiental.

“Estamos trabalhando em agendas preparatórias para a COP-26, serão 27 governadores do país e do Distrito Federal que tiveram a coragem e a iniciativa de organizar um consórcio nacional com um fim específico de apresentar uma carteira de nove projetos, projetos que têm muita sintonia com cada uma das grandes regiões do Brasil, focados no acordo de Paris, com a responsabilidade de garantir a atenção especializada para os principais biomas do Brasil”, afirmou Wellington Dias.

O encontro anual tem por objetivo monitorar e revisar a implementação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Esse tratado foi assinado por 197 países, chamados de Partes, com o objetivo de reduzir o impacto da atividade humana no clima.

O governador destacou que à contramão das ações realizadas pelo poder central, por meio do presidente da República, que refletiram em uma imagem para o mundo de relaxamento com a preservação ambiental no Brasil, os governadores unem forças para garantir planos e ações com bons resultados na área ambiental.

“Nós queremos trabalhar a recuperação de áreas que foram incendiadas, através do plantio de árvores. Vamos garantir recuperação das matas ciliares das nossas bacias, do nosso litoral e garantir as condições de compromisso da nossa geração com as futuras gerações para preservação ambiental. É essa posição dos governadores do Brasil”, disse.

Wellington Dias integrará a delegação brasileira do evento a convite do Ministério do Meio Ambiente e ficará ausente do Piauí entre os dias 06 e 15 de novembro.

