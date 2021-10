Na Câmara, Fonteles recebe apoio de 20 vereadores e anuncia R$ 400 milhões em investimento

O Secretário de Fazenda e coordenador do Pró Piauí, Rafael Fonteles, visitou a Câmara Municipal de Teresina na manhã desta quinta (28) e anunciou que o governo irá investir mais de 400 milhões de reais na capital até o próximo ano. O gestor, principal pré-candidato da base ao governo do Estado,recebeu o apoio de 20, dos 29, vereadores da casa, além de suplentes e ex-vereadores que estiveram na reunião. Evitando falar sobre política, Rafael destacou que o tom da visita foi administrativo, junto aos parlamentares o secretário alinhou obras e acordos para desenvolver projetos sociais no município. No campo político, Fonteles classificou a visita como “excelente”.



Articulada pelo presidente da Câmara, Jeová Alencar (MDB), e pelo líder do PT no parlamento, o vereador Dudu (PT), a ida de Fonteles ao legislativo da capital é estratégica. Maior colégio eleitoral do estado, Teresina tem uma ligação histórica muito forte com o principal rival de Rafael na chapa de oposição, o ex-prefeito Silvio Mendes. Fonteles comentou sobre a visita e revelou o que foi discutido com os vereadores.

“A visita representa uma aproximação do Pró Piauí com a Câmara Municipal de Teresina, temos aqui legítimos representantes do povo de Teresina que tem condições apontar problemas da cidade para que o governo possa dar a sua contribuição, o presidente Jeová nos recebeu aqui, sou muito grato a ele e a todos os vereadores que participaram dessa visita institucional. A questão política ficará para 2022, claro que o debate está muito antecipado, mas temos que respeitar o calendário eleito. Meu nome está a disposição da base aliada, mas o momento de discutir isso é no ano que vem a prioridade é discutir as demandas de Teresina”

Na seara política o gestor analisou a aproximação com os vereadores e agradeceu a articulação de Jeová Alencar. O presidente da câmara é um dos líderes do MDB que deve indicar Themístocles Filho como vice de Rafael.

“É um excelente começo de aproximação do governo do estado do Pró Piauí com os representantes do povo de Teresina. Essa relação está cada vez mais próxima e objetiva, buscando resolver os problemas da cidade. O governo do estado está preocupado em conversar com todos os líderes, quanto mais líderes se dispuserem a estar ao lado do governo melhor. Café forte aqui o vereador Jeová aqui da Câmara nos proporcionou”, finalizou Rafael Fonteles.





FOTO: Moisés Saba/Ascom CMT

Sem ideologias partidárias

Jeová Alencar, presidente da casa, comentou a visita de Fonteles e destacou que 2021 seria um ano para esquecer ideologias partidárias e trabalhar pela cidade.

“Visitar essa casa mostra o respeito do secretário pelo legislativo e pelos 29 vereadores. É um ano de união entre os poderes, de trabalhar pela cidade e pelas pessoas, eleição a gente trata no próximo ano. Esquecer cores partidárias e ter uma ideologia, trabalhar pelo povo. Fico feliz com a visita dele a esta casa e mostra o olhar pela cidade, isso que é importante”, concluiu Alencar.

400 milhões em investimentos

Rafael Fonteles fez uma radiografia dos investimentos que o governo do estado possuem na capital e destacou que várias obras devem ser iniciadas nos próximos meses. Mais de 400 milhões de reais serão disponibilizados para indicação dos parlamentares.

“Teresina merece ter investimentos fortes do governo do estado além dos que já estão sendo feitos, como a duplicação das duas br’s, só aí são mais de 100 milhões aplicados com recursos do governo do estado, a nova maternidade de Teresina que é a principal obra de saúde pública dos últimos anos são mais de 100 milhões de reais, mais da metade do governo do estado, além de várias outras obras de mobilidade e ações na área social. A missão é aproximar-se dos representantes de Teresina e fazer mais por Teresina”, concluiu Rafael Fonteles.

