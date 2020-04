Os mais de R$ 14,7 milhões, liberados em portaria do Ministério da Saúde (MS) publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última quinta-feira (9), já estão disponíveis nas contas das prefeituras piauienses. O valor é um adicional ao que é repassado mensalmente para custeio de serviços relacionados à saúde.

A estimativa do ministério é que esses recursos devem dar mais fôlego financeiro para aquisição de materiais e insumos, abertura de leitos, além do custeio de profissionais de saúde, ações e procedimentos, de acordo com a necessidade local, para enfrentamento específico ao novo coronavírus (Covid-19)



Municípios piauienses recebem mais R$ 14,7 mi para combater novo coronavírus - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil



“É uma ajuda muito boa, pois ajuda no custeio das ações de enfrentamento ao coronavírus, exatamente na aquisição de equipamentos de proteção individual, medicamentos e ações voltados ao combate da doença”, afirmou Jonas Moura (PSD), prefeito de Água Branca e presidente da Associação Piauiense de Municípios (APPM).

De acordo com a portaria federal, municípios que recebem recursos para média e alta complexidades terão direito a uma parcela mensal extra, em igual valor. Os que não recebem, terão direito ao valor repassado para a atenção primária, também em igual quantia. Moura, no entanto, relata problema em relação a alguns repasses.

“Estamos apurando todo esse valor, que veio para o governo do estado mas também para os municípios. Na portaria dizia que seriam todos os municípios, mas alguns estão se queixando que ainda não receberam. Estamos em contato com o ministério para saber se houve algum problema”, finalizou o municipalista.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia