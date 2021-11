Municípios do Piauí recebem 34 milhões do segundo repasse do FPM nesta sexta (19)

O segundo repasse do mês de novembro do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) levará às contas municipais de todo o Brasil mais de R$ 1 bilhão. No Piauí o valor bruto pago as cidades chegará a R$ 34,4 milhões. O valor líquido, já descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) das cidades no estado chegará a R$ 22 milhões.

O montante foi divulgado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) na última quarta (17). A quantia referente ao segundo decêndio será creditada nesta sexta-feira, 19 de novembro. A capital, Teresina, receberá quase R$ 7 milhões brutos, já Parnaíba receberá mais de R$ 1 milhão. Terceira maior cidade do estado, Picos receberá cerca de R$ 400 mil.



De acordo com dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), este decêndio teve aumento de 18,48%, considerando a inflação do período, quando comparado com o mesmo repasse de novembro de 2020. No acumulado do mês, até agora, o acréscimo é de 25,14%. Quando comparado o desempenho anual do FPM, o crescimento em relação ao ano passado, sob efeito da inflação, é de 25,84%.

Acesse as tabelas aqui, com os valores brutos do repasse do FPM e os seus respectivos descontos: 20% do Fundeb, 15% da saúde e 1% do Pasep.

FOTO: CNM/Divulgação

Com informações CNM

