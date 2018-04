Mulheres do PT defendem Regina Sousa na chapa majoritária de Wellington

A Secretaria de Mulheres do PT Piauí promoveu neste final de semana o Encontro Estadual de Mulheres para defender, entre outros pontos, a participação feminina na chapa majoritária do governador Wellington Dias (PT). O grupo não abre mão do nome de Regina Sousa (PT) na disputa pela reeleição ao senado.

A coordenadora do grupo de mulheres do PT-PI, Zenaide Lustosa, ressaltou a importância da presença feminina na chapa, não só do PT, mas também de outros partidos que fazem parte da chapa. “Com relação à negociação com os demais partidos, essa discussão está sendo amadurecida, se o vice vai ser homem ou mulher”, pontuou.



Foto: Agência Senado



Zenaide Lustosa disse ainda que a própria Regina Sousa tem visitado lideranças do interior para fortalecer a presença do seu nome na chapa. “É um trabalho no chão porque a senadora Regina está indo em todos os municípios conversar diretamente com a população, informando as pessoas das pautas do Congresso, dos avanços e limitações”, frisou.

Além do PT, outros partidos da base disputam a segunda vaga para o senado, visto que a primeira já tem a indicação de Ciro Nogueira (PP). O PTB ainda não tem um nome específico para o cargo, mas o PSD quer Júlio César na disputa e o PR já cogita indicar Fábio Abreu para o senado.

Ithyara Borges - Jornal O Dia