MPF questiona Ministério da Saúde sobre respiradores destinados ao Piauí

O Ministério Público Federal (MPF) no Piauí solicitou informações ao Ministério da Saúde sobre a quantidade de respiradores adquiridos pelo Governo Federal que será destinada ao Estado. A iniciativa é do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Kelston Pinheiro Lages, e visa tornar pública a informação sobre os aparelhos, que têm a finalidade de amenizar os problemas causados pelo novo coronavírus.

Recentemente, o Ministério da Saúde anunciou a aquisição de respiradores para serem distribuídos entre as unidades da federação com a finalidade de amenizar os problemas causados pelo coronavírus à população brasileira, considerando a pandemia da Covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

O Ministério Público Federal, solicita informações e as providências adotadas pelo Ministério da Saúde quanto à quantidade de respiradores destinados ao Estado do Piauí, juntando-se cópia da documentação pertinente.

Natanael Souza, do Jornal O Dia