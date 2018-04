MPE investiga irregularidades no empréstimo de R$ 600 milhões junto à Caixa

A 44ª Promotoria de Justiça do Piauí abriu um inquérito para investigar possíveis irregularidades na aplicação de recursos do empréstimo no valor de R$ 600 milhões de reais feito pelo governo do Estado junto à Caixa Econômica Federal. O recurso foi destinado ao Plano de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA) e, de acordo com relatório produzido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI), apontou que os empenhos emitidos em 2017 foram indevidamente anulados por se referirem a despesas já realizadas e concluídas anteriormente.



“Essa anulação de empenhos já emitidos e liquidados e os reempenhos podem caracterizar ato de improbidade administrativa, sem contar que o uso dos recursos decorrentes do empréstimo para pagamento de despesas que não se enquadram no objeto de contrato pode configurar também dano ao erário estadual”, destaca o promotor Fernando Santos, titular da 44ª Promotoria.

Juntamente com instauração do inquérito, o promotor determina ainda a emissão de ofícios para o Banco do Brasil, onde o Governo possui conta, requisitando cópias de extratos bancários referentes às movimentações feitas entre agosto e dezembro do ano passado. A Caixa Econômica também deverá ser notificada para apresentar cópias dos extratos bancários da conta vinculada, bem como cópias dos documentos comprobatórios da aplicação dos recursos do empréstimo, notas fiscais com as respectivas quitações financeiras e as notas de empenho de liquidação.

Além das duas instituições financeiras, a Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) deve enviar ao Ministério Público cópias dos atos que autorizaram a anulação de empenhos e novos pagamentos, assim como dos empenhos cancelados e reempenhados.

O outro lado

O Portal O Dia procurou o Governo do Estado para se pronunciar sobre a abertura do inquérito pelo Ministério Público, mas foi informado, por meio da Coordenadoria de Comunicação Social, que o caso está sendo tratado pela Procuradoria Geral do Estado. O Governo informou ainda que recebeu nenhuma notificação do MP para que possa se manifestar.

Em contato com o procurador-geral do Estado, Plínio Clerton, o mesmo comunicou que também não tem conhecimento do teor do inquérito, pois nada chegou à PGE sobre este assunto até o presente momento. "O que temos a falar do empréstimo da Caixa é que já procedemos a prestação das informações ao Tribunal de Contas, bem como apresentamos manifestação à Justiça Federal, demonstrando em ambos o processo a legalidade da utilização dos recursos", afirmou o procurador-geral do Estado.

Maria Clara Estrêla e Nathalia Amaral