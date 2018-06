MP-PI vai fiscalizar pleito com foco no combate à corrupção eleitoral

O Ministério Público do Estado (MP-PI) tem partici­pação garantida no processo eleitoral deste ano e, com o apoio dos demais órgãos de fiscalização, irá focar o traba­lho no combate á corrupção eleitoral, como, por exemplo, na apuração de denúncias de compra de votos e abuso do poder econômico por parte dos candidatos.

Segundo o Procurador-ge­ral de Justiça, Cleandro Mou­ra, a atuação do MP-PI visa assegurar a regularidade na realização das eleições, como fiscal da lei. “Nós buscaremos desde o acompanhamento das convenções, registros das candidaturas, realização do pleito e apuração. O MP vai estar vigilante para buscar a realização das eleições a con­tento”, disse ao O DIA.

Além dos possíveis crimes eleitorais, o Procurador afir­mou que o órgão também estará atento à divulgação de notícias falsas durante as eleições. “O MP vai verificar o que é e o que não é fake news, o que realmente consta no processo eleitoral que vai influir nas eleições ou na im­pugnação de candidatos, en­fim, na regularidade do pro­cesso”, ressaltou.

Cleandro Moura afirmou que os membros do Ministério Público já estão instruídos de como irão agir durante o pleito. Uma nova reunião deve acon­tecer próximo da data das elei­ções para a definição do plano de segurança em todas as co­marcas do Estado, que podem, se julgarem necessário, solicitar a presença das forças federais.

Ithyara Borges - Jornal O Dia