MP ajuíza ação contra ex-prefeita que pagou R$ 207 mil a empresa de genro

Representante do Ministério Público ajuizou ação civil pública contra a ex-prefeita de Canavieira, Elvira Borges, popularmente conhecida como Gadocha. De acordo com a ação ajuizada pelo promotor Márcio Carcará, no primeiro semestre de 2015, a então prefeita pagou R$ 207 mil à empresa I9 Empreendimentos, que tem como um dos proprietários o genro da ex-gestora. Além dela, também são denunciados Jaelson Francis e Raylan Moreira.

De acordo com o Ministério Público, os atos de improbidade administrativa de Gadocha estão comprovados pelo fato dela contratar a empresa de forma irregular. Segundo a denúncia, ela contratou a I9 Empreendimentos dispensando licitações alegando o caráter de urgência para contratação de “artistas especializados” e “limpeza pública”.

O representante do Ministério Público chama atenção para o fato de que os objetos contratados - “empresa para fornecimento de banda, apresentação de grupo musical com representação exclusiva para atender às necessidades do município de Canavieira na execução de evento cultural (festejos) do povoado Campo Grande” e ainda “serviços de limpeza pública” - sequer integram o objetivo social da empresa.

Com as investigações, o promotor Márcio Carcará pede medida liminar bloqueando os bens da ex-prefeita, do genro dela e seu sócio, para recuperar o provável prejuízo aos cofres públicos do município. O promotor também quer que os três sejam condenados a ressarcimento ao erário público, perda de funções públicas, perda de direitos políticos, multas e fiquem proibidos de contratarem com o poder público. O DIA tentou contato com a ex-prefeita Gadocha por telefone, mas ela não atendeu as ligações.

João Magalhães - Jornal O Dia