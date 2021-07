Mortes por Covid-19 superam o número de nascimentos no país, diz João de Deus

O deputado estadual João de Deus (PT) disse em sessão plenária desta terça-feira (22), na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), que as mortes por Covid-19 superam o número de nascimentos a cada mês no Brasil.



O parlamentar lamentou que no sábado passado (19), o país chegou à triste marca de 500 mil mortos por complicações com a Covid-19. João de Deus lembrou que a primeira morte foi registrada 12 de março de 2020. Em agosto, o país atingiu cem mil e em 1º de janeiro deste ano já era 200 mil.

“Nestes primeiros seis meses de 2021 já chegamos a 500 mil, ou seja, 300 mil mortes somente este ano. E o pior: não chegamos ainda nem a 15% da população vacinada”, disse.

O parlamentar atribuiu culpa ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por negligenciar a pandemia.

“Ele acha que a melhor vacina é o contágio de todo mundo. E ainda culpa os prefeitos e governadores, que realmente agiram mesmo sem ter uma coordenação federal. Se eles não tivessem agido teríamos um ou dois milhões de vidas perdidas. Mas, ele só age a favor do vírus, não usa máscara, promove aglomerações e não articula nada. Pelo contrário, virou uma chacota mundial”, disparou.

O deputado Saulo Martins disse que o Brasil ganhou outros problemas devido a falta de ações do Presidente da República. “116.8% da população está passando fome porque ele acabou os programas sociais. Não tem moradia, não tem agricultura familiar. O PIB cresceu devido as exportações, mas a economia interna está aos frangalhos com mais de 14% de desempregados. Em janeiro do ano passado o salário mínimo comprava 16 botijões de gás e hoje só compra nove. Comprova 400 quilos de arroz e hoje só a metade”, finalizou.

