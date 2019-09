Morre em Teresina aos 83 anos a mãe do prefeito Firmino Filho

A mãe do prefeito Firmino Filho, a senhora Lindalma Carvalho Soares, faleceu na madrugada desta quinta-feira (26) em Teresina, aos 83 anos. A informação foi confirmada à reportagem do Portal O Dia pelo secretário municipal de Governo, Fernando Said, e pela assessoria da Prefeitura Municipal.



O Palácio da Cidade se manifestou por meio de nota e, segundo o documento, dona Lindalma passou recentemente por uma complicada cirurgia no coração e estava sendo assistida em casa, onde veio a óbito.



Firmino Filho ao lado da mãe, a senhora Lindalma Soares - Foto: Reprodução/Instagram

O corpo da mãe do prefeito de Teresina está sendo velado na funerária Lotus, localizada na Avenida Miguel Rosa, bairro Piçarra, nº 3651.

Além de Firmino Filho, dona Lindalma deixa mais duas filhas: Lousane Paulo e Fidalma Mota, além de netos. A Prefeitura de Teresina lamentou a morte da mãe do prefeito e prestou condolências aos familiares, manifestando pesar.

A gestão municipal decretou ainda luto oficial de três em razão do falecimento de dona Lindalma Soares.

Maria Clara Estrêla