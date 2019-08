Moradores de Brasileira vão às urnas para eleger novo prefeito e vice

Os 6.751 eleitores do município de Brasileira, a 183 quilômetros de Teresina, estão indo às urnas neste domingo (04) para elegerem seu novo prefeito e vice-prefeito. Trata-se da eleição suplementar cuja realização foi determinada pelo Tribunal Regional do Estado do Piauí (TRE-PI) em junho deste ano, após a prefeita Paula Miranda Amorim, eleita pelo PSD, mas então filiada ao PP, e seu vice, Amarildo de Sousa Melo, terem tido seus mandatos cassados em um processo por compra de voto e abuso de poder econômico.



Paula Miranda e Amarildo de Sousa foram eleitos nas eleições regulares de 2016. Após a cassação dos mandatos dos gestores, o presidente da Câmara Municipal de Brasileiro assumiu interinamente a prefeitura da cidade. No pleito suplementar estão concorrendo Carmen Veras de Menezes, pelo PP, e Alan Juciê Mendes de Menezes, filiado ao PSD.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

As sessões de votação foram abertas às 8 horas da manhã e o pleito se estende até as 17 horas. A apuração inicia a partir de então e o resultado final da eleição deve sair no máximo até as 19 horas, segundo as previsões do TER.

Neste domingo, a Polícia Militar, através do comandante-geral, o coronel Lindomar Castilho, informou que enviou reforço de efetivo de 34 militares para Brasileira para garantir a segurança das eleições e a normalidade do pleito.

Maria Clara Estrêla