Montezuma desconversa sobre candidatura a prefeito: “Vamos aguardar”

Apontado como o escolhido para representar o Palácio da Cidade na disputa eleitoral de outubro, o secretário municipal de Educação, Kleber Montezuma, tem preferido evitar falar sobre a possibilidade. Ao ser questionado, ele prefere desconversar e ressalta que a decisão final caberá ao prefeito Firmino Filho (PSDB).

“O prefeito Firmino Filho está com agenda e, segundo se informa, ele deve anunciar o candidato que vamos apoiar dia 17 próximo. [...] vamos aguardar”, afirmou Montezuma ao O Dia.

Apesar de desconversar sobre a possibilidade de ser candidato, o secretário municipal de Educação faz questão de afirmar que possui o perfil ‘pé de chinelo’, ou seja, de origem humilde, identificado nas pesquisas qualitativas encomendadas pela cúpula do Palácio da Cidade e do PSDB. Montezuma também ressaltou o fato de possuir experiência em diversos setores e pastas da administração municipal.



O atual secretário de Educação aguarda anúncio oficial - Foto: O Dia



“De fato [possui o perfil pé de chinelo]. Cheguei a Teresina no início da década de 1970, vindo de Parnaíba. Lá, de fato, morava em um bairro pobre na periferia da cidade, às margens do rio Iguaraçu, braço do rio Parnaíba. [...] Tenho orgulho de minha família e de minhas origens. Tenho orgulho de minha trajetória de vida. Cheguei até aqui pelo Estudo e pelo Trabalho”, destacou.

A expectativa é que Kleber Montezuma seja anunciado oficialmente como candidato à prefeitura de Teresina no próximo dia 17 de março. A data foi marcada pelo prefeito Firmino Filho, principal articulador do Palácio da Cidade no processo de sucessão municipal.

Natanael Souza, do Jornal O Dia