Ministro do Turismo visita o Delta do Parnaíba na próxima semana

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, virá ao Piauí na próxima segunda-feira, 13. Ele virá juntamente com investidores e outros representantes do Governo Federal para conhecer o Delta do Parnaíba. A visita será acompanhada pelo secretário estadual de Turismo Flávio Nogueira Júnior.

Os investidores fazem parte do Bjarke Ingels Grup, que tem como líder o arquiteto dinamarquês Bjarke Ingels, considerado um dos mais importantes da atualidade e que é bastante conhecido por edificações que desafiam as convenções e dimensões da arquitetura tradicional.





O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. (Foto: Valter Campanato/Ag Brasil)

“É uma visita muito importante para o Piauí. Além do ministro, uma possibilidade de investimentos para nosso Estado, em uma região que tem bastante potencial, que é o nosso Delta”, reforçou o secretário.

O grupo já possui investimentos nas cidades de Paraipaba (no Ceará) e Atins (no Maranhão). O Delta do Parnaíba concentra belezas naturais ainda pouco exploradas. Segundo o secretário Flávio Júnior, o objetivo é buscar apresentar as potencialidades da região na tentativa de atrair mais investimentos que impulsionem o turismo na região.

“O Delta do Parnaíba tem muitas potencialidades que podem ser exploradas. É o único em mar aberto das Américas, temos uma riqueza de fauna e flora na região e que todos que vão conhecer se encantam. Então, vamos buscar esses investimentos para fomentar o turismo no nosso Piauí”, destacou.

O Delta do Parnaíba é um dos três roteiros que integram a Rota das Emoções, que inclui os Estados do Maranhão, Ceará e Piauí. O roteiro é composto por destinos para os amantes de praia, sol e mar: Delta do Parnaíba, Lençóis Maranhenses e Jericoacoara.

Natanael Souza