Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Barroso vem ao Piauí

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, vem ao Piauí nesta semana. Na sexta-feira (02), às 11h, ele vai proferir a palestra de encerramento do I Simpó- sio de Inteligência Institucional do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI). A palestra de Barroso será sobre “Sistema Político e Custo das Eleições: As Origens da Corrupção”.

O evento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado inicia nesta segunda-feira (26) e terá como temática central “Os aspectos teóricos e práticos da Inteligência Institucional e o uso de dados para a produção do conhecimento e o combate à corrupção”. Além de corrupção eleitoral, a programação inclui palestras sobre delação premiada, técnicas especiais de investigação e enfrentamento do crime organizado, dentre outros temas.



Foto: Carlos Humberto/SCO/STF

O presidente do TCE-PI, conselheiro Olavo Rebelo, diz que o Simpósio é uma forma de gerar conhecimento sobre crimes na gestão pública e, assim, aperfeiçoar as ferramentas de combate à corrupção no país. “É, assim, uma contribuição a mais do Tribunal no esforço dos órgãos de controle externo para o combate à corrupção”, diz ele.

No Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso foi relator de inquéritos contra o presidente Michel Temer (MDB). Além dele, juízes federais, procuradores federais, promotores de Justiça e autoridades de renome nacional no controle externo, participam do evento.

João Magalhães - Jornal O Dia