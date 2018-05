Ministro do STJ rejeita pedido de liberdade do ex-presidente Lula

O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), rejeitou novamente um pedido de liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em decisão desta segunda-feira (14), o ministro negou seguimento ao habeas corpus, por considerar que o pedido perdeu o objeto.

Relator da Operação Lava Jato no STJ, Fischer já havia negado o pedido de liminar (decisão provisória) no dia 6 de abril, véspera da prisão de Lula.

Na época, a defesa alegava que ele não poderia começar a cumprir pena porque ainda restava um segundo último recurso contra a condenação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), de segunda instância.

Nesta segunda, Fischer decidiu arquivar o pedido por considerar que ele perdeu o objeto, já que o TRF-4 rejeitou esse segundo recurso e manteve a condenação do ex-presidente por corrupção e lavagem no caso do tríplex a 12 anos e 1 mês de prisão.

Ainda cabe recurso da defesa de Lula contra a decisão de Fischer.

