Ministro de Minas e Energia cumpre agenda hoje no Piauí

O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, cumpre agenda no Piauí nes­ta sexta-feira (08), nas cida­des de Teresina e Parnaíba. Moreira atende a um convite do deputado Heráclito For­tes (DEM). Em Teresina, o ministro participa ao lado do prefeito Firmino Filho (PSDB) da solenidade de as­sinatura do instrumento de Acordo Extrajudicial a ser ce­lebrado entre a Eletrobras e a Prefeitura.

Com o acordo, a Eletrobras deve pagar mais de R$ 93 mi­lhões à Prefeitura da capital. O deputado Heráclito Fortes participou das tratativas do acordo.

A Prefeitura de Teresina e a Eletrobrás Distribuição Piauí já vinham dialogando para que pudessem chegar a um acordo. Com a transação, ficou acertado entre as par­tes que o valor previsto, cita­do anteriormente, deverá ser compensado, mensalmente, com as próximas faturas de energia elétrica de respon­sabilidade do município de Teresina junto à Eletrobrás Distribuição Piauí, até a total e integral quitação do débito.



Piauiense visita Teresina e Parnaíba, em solenidades de inagurações e assinaturas de acordos (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Na ocasião, também será anunciada a liberação da 4ª parcela de R$ 29,7 milhões referente ao Programa Luz para Todos (LPT) no Estado e sua continuação até o ano de 2022. Também consta na agenda a inauguração simbó­lica da Subestação Teresina III, da CHESF; e Subestação Taboca, da Eletrobras Distri­buição Piauí.

Já em Parnaíba, o ministro será recepcionado pelo pre­feito Mão Santa e visitará os Tabuleiros Litorâneos e os lotes exitosos da 1ª Etapa. A conclusão das obras do Proje­to é de extrema importância para a cidade, abrindo novos postos de trabalhos e novos negócios. Atualmente, o perí­metro Irrigado Tabuleiros Li­torâneos produz mais de dez tipos de frutas, sendo a ace­rola a maior produção, com mais de 5.700 toneladas por ano. Outro diferencial do pro­jeto é o cultivo de produtos orgânicos que chega a 80%.

João Magalhães - Jornal O Dia