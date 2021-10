No Piauí, Ministro da Saúde entrega equipamentos ao Hospital Universitário nesta sexta

O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, cumpre agenda na próxima sexta (8) em Teresina. O gestor visitará o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI) e participará da entrega de equipamentos para atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Marcelo Queiroga virá acompanhado do Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.



O evento dá início à Campanha Outubro Rosa para prevenção do câncer de mama, em que diversas atividades estão previstas no Hospital Universitário para os colaboradores e usuários.

Entre os equipamentos, o hospital receberá um tomógrafo computadorizado de 64 detectores, um mamógrafo digital, com tecnologia 3D, três aparelhos de ultrassom, uma torre para cirurgia vídeo laparoscópica, além de dezenas de equipamentos médicos e materiais cirúrgicos.

A programação ainda inclui homenagem aos ex-reitores da UFPI que fizeram parte da construção do HU, com entrega da “Medalha de Honra ao Mérito Prof. Dr. Benedito Borges da

A solenidade ocorrerá na entrada do Ambulatório e contará com a presença do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, o Reitor da UFPI, Gildásio Guedes, além do Superintendente do HU-UFPI, Dr. Paulo Márcio Nunes, bem como do Presidente da Ebserh, General Oswaldo, que se fará presente de forma online, pela Plataforma Teams.

