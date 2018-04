Ministro da Integração visita áreas alagadas no Piauí

O ministro da Integração Nacional, piauiense Antônio de Pádua de Deus Andrade, cumpre agenda administrativa no domingo (15), visitando as cidades José de Freitas e Campo Maior. Às 9h40, acompanhado do governador Wellington Dias (PT), o ministro visitará a Barragem do Bezerra e a escola onde os desabrigados foram alocados na zona urbana de José de Freitas. Em seguida, o governador e o ministro visitarão a cidade de Campo Maior, onde acompanharão a situação das famílias desabrigadas.

Antônio de Pádua vem ao Estado a convite do chefe do executivo estadual para ter conhecimento do estado emergencial do Piauí, em decorrência das fortes chuvas. Na oportunidade serão apresentados panoramas sobre as situações de inundações, o quadro das barragens, estradas, pontes e habitações, bem como o número de pessoas atingidas por municípios. Será apresentado ainda o plano de atendimento às cidades atingidas.



Antônio de Pádua tomou posse como ministro da Integração Nacional essa semana e tem recebido lideranças do Estado (Foto: Divulgação)



A expectativa é que a vinda do ministro agilize investimentos e benefícios para ajudar a população que sofre com os efeitos das cheias nos rios da região norte piauiense. Além de José de Freitas e Campo Maior, cidades como Esperantina, Luzilândia, Piracuruca, União, entre outras. Cerca de 15 mil pessoas estão diretamente prejudicadas pelo excesso de água.

Piauiense

Engenheiro civil e ex-secretário de Infraestrutura Hídrica (SIH) do Ministério da Integração Nacional, Pádua Andrade, tomou posse na última terça-feira (10) como novo ministro da Pasta. Ele foi indicado por Helder Barbalho do MDB do Pará. Nascido em Campo Maior, o ministro tem 28 anos de experiência nas áreas pública e privada e trabalhou em diversos empreendimentos pelo Brasil e no exterior.

João Magalhães - Jornal O Dia