Ministro da Educação anuncia investimentos para municípios do Piauí

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (Progressistas), o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o presidente do FNDE, Marcelo Ponte, participaram na manhã deste sábado (14), de um encontro com mais de 180 prefeitos e lideranças políticas na Associação Piauiense dos Municípios (APPM), em Teresina. Esta é a primeira visita de Ciro ao Piauí desde que assumiu o ministério. No encontro, técnicos do MEC e do FNDE realizaram atendimentos individualizados com os prefeitos e secretários municipais de educação presentes, para tratar de investimentos, como a entrega de ônibus escolar, climatizadores para as escolas, entre outros.



O presidente da Associação Piauiense de Municípios (APPM), Paulo César Morais, ressaltou a importância de um encontro dessa magnitude para o Piauí. "Trouxemos Brasília para o Piauí, o FNDE está na nossa sede atendendo todos os municípios que buscam resolver pendências e tirar dúvidas sobre financiamentos voltados para a Educação. Aproveito a vinda dos ministros para reforçar a importância da aprovação do 1% de setembro, um recurso muito importante para os municípios, especialmente nesse momento de pandemia. Também quero registrar que desde 2020 o governo não paga o recurso do cofinanciamento da saúde para custeio dos hospitais de pequeno porte. Isso não é favor, é dever", argumenta.

Foi a primeira visita de Ciro Nogueira à sua terra natal após assumir o ministério da Casa Civil. Municipalista desde os seus mandatos de deputado federal e senador, Ciro fez questão de prestigiar os prefeitos locais, que levarão, desta forma, benefícios aos piauienses de todas as 224 cidades.



"É um momento que me emociona, que me traz alegria, um dia muito importante que eu jamais esquecerei. Devo tudo a Deus e depois ao povo do Piauí. Estou num momento muito importante da minha vida e agradeço muito a confiança do presidente Bolsonaro, que reconheceu em um nordestino e piauiense o trabalho de unificar as ações do Governo Federal e ter diálogo com os poderes. Bolsonaro me deu crédito de confiança. Eu disse que ele não ia se decepcionar com o nosso trabalho, pois acredito na transformação do país, sei das dificuldades, e estaremos junto como o nosso presidente contribuindo ainda mais para o desenvolvimento da nossa nação. Seria mais fácil eu não aceitar a missão, mas era o certo, e Deus vai nos guiar para conduzir esse país olhando para quem mais precisa, para as pessoas que tem esperança. Nós vamos fortalecer, sei que não vou puder estar tão presente o quanto estava antes por conta dos afazeres como ministro, mas eu quero estar presente com obras, investimentos para que a gente possa transformar a realidade do povo do estado do Piauí", afirma Ciro Nogueira.



O ministro da Educação, Milton Ribeiro, reforçou a importância da disponibilização de cursos de qualidade nas universidades, fomentando o preparo para o mercado de trabalho. "Os grandes países do mundo focaram não na universidade, mas no ensino profissionalizante. Eu quero que os senhores prefeitos me ajudem, eu não estou querendo barrar o acesso como disseram, de um filho de um porteiro ter um diploma superior. O meu pai tinha só o segundo ano primário, eu jamais faria isso, não é da minha índole, o que eu quero é trazer uma condição para que nossos jovens possam sair não com um diploma para pendurar na parede, mas com um emprego. Nossa equipe do MEC está estudando uma forma de aproveitamento dos créditos para que os alunos oriundos dos institutos possam levar para as universidades, para que as instituições possam focar no ensino técnico. Não estou querendo barrar o acesso da pessoa humilde à universidade, mas sim criar uma condição para que eles possam sair da universidade com emprego. Desde quinta, os técnicos estão aqui em Teresina para que as prefeituras possam se cadastrar, para que possam pleitear uma creche, ônibus, entre outros benefícios", reforça.



Além dos ministros e o presidente do FNDE, o evento contou com a presença dos senadores Eliane Nogueira e Elmano Férrer; dos deputados federais Flávio Nogueira, Margarete Coelho e Iracema Portella; dos deputados estaduais Lucy Soares, Marden Menezes e Júlio Arcoverde; do prefeito Dr. Pessoa e da prefeita de Esperantina, Ivanária Sampaio, que representou o esposo, o presidente da Alepi, Themístocles Filho, além de 180 prefeitos, vice-prefeitos e lideranças políticas de todo o estado.





