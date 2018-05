Ministro cancela vinda a Teresina por causa de paralisação dos caminhoneiros

A viagem do ministro das Minas e Energia, Moreira Franco, a Teresina, foi cancelada devido à paralisação dos caminhoneiros em todo o país, em protestos contra o aumento do preço dos combustíveis. Moreira Franco cumpriria agenda hoje (24) na Capital e em Parnaíba para anunciar a liberação de recursos para o Estado e inauguram projetos.



O gabinete do ministro encaminhou e-mail ao prefeito Firmino Filho, informando que não poderá cumprir a programação prevista por conta de “agendas de Governo inadiáveis e de suma importância para a sociedade”. Na mensagem, Moreira Franco destaca que a visita oficial a Teresina poderá ser realizada em outra data “após a regularização da situação vivenciada, na qual todos os integrantes do Governo Federal estarão engajados em busca da solução referente ao abastecimento do país”.



Ministro Moreira Franco (Foto: Divulgação/MDB)

O ministro das Minas e Energia viria a Teresina junto com o ministro da Integração Nacional, Antônio de Pádua. Na Capital, eles seriam recepcionados pelo prefeito e participariam de solenidade pela manhã na Federação das Indústrias do Piauí (Fiepi), onde aconteceria a assinatura de atos referentes ao Programa Luz Para Todos, entre eles, a liberação de recurso no valor de R$ 29,7 milhões referentes à terceira parcela do programa no Piauí.

Moreira Franco estaria presente também na inauguração simbólica da subestação de Teresina III, da Chesf, e da Subestação da Taboca, da Eletrobras Piauí. A vinda dos gestores se deu após convite do deputado Heráclito Fortes (DEM).

Maria Clara Estrêla e Ithyara Borges