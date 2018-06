Ministro assina acordo com a PMT e põe fim à briga judicial de quase 20 anos

O ministro das Minas e Energias Moreira Franco assinou, nesta sexta-feira (08), um acordo com a Prefeitura de Teresina que põe fim a uma briga judicial de quase 20 anos. Trata-se de uma conciliação extrajudicial entre a Eletrobras Distribuição Piauí e a PMT, que questionava o valor cobrado pela Distribuidora.

O acordo prevê que a Eletrobras pague R$ 93,1 milhões para a prefeitura. O valor será parcelado em quatro anos. Para o prefeito Firmino Filho (PSDB), resolver a pendência judicial é o mais importante. “Esse dinheiro vai permitir que a prefeitura reduza as suas despesas”, disse.

Moreira Franco também destacou o auxílio nas contas da prefeitura. “Não só se resolve um problema, mas ajuda a minimizar a crise nas contas municipais”, afirmou.

O ministro Moreira Franco falou rapidamente com a imprensa sobre a autorização que o Supremo Tribunal Federal deu ontem (07) para a quebra do seu sigilo telefônico. Ele é investigado pelo suposto pagamento de propina de R$ 10 milhões combinado em jantar no palácio do Jaburu em 2014. A informação foi repassada através de delação de executivos da Odebrecht.

Franco disse que a notícia foi recebida com surpresa, pois não foi informada a razão. “Essa reunião que houve no Jaburu, da qual se fala tanto, eu nem participei”, alega.

Em Teresina, o ministro também anuncia a prorrogação das obras do Programa Luz para Todos, que estavam previstas para encerrar este ano e agora se estendem até 2022. A terceira parcela do recurso no valor de R$ 29,7 milhões foi liberado. Nessa etapa, mais de 3 mil famílias deverão ser beneficiadas. Até o momento, o Programa Luz para Todos atendeu 158 mil unidades consumidoras no Piauí, com um investimento superior a R$ 1 bilhão.

No Piauí, Moreira Franco participa de algumas inaugurações, mas elas são apenas representativas ou simbólicas. É o caso das obras de reforço energético no sul do estado e de subestações em Teresina.

Nayara Felizardo, com informações de Ithyara Borges (da PMT)