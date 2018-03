O ministro da Educação, Mendonça Filho, e o deputado Heráclito Fortes estiveram nesta quinta-feira (29/3) em Parnaíba para anunciar a liberação de investimentos na educação básica do Piauí. O ministro anunciou a liberação de verba no valor de R$ 1,5 milhão destinada à execução de obras no Campus do Instituto Federal do Piauí (IFPI).



O dinheiro será utilizado para a construção do refeitório da universidade, assim como para a construção de um muro e reforma dos banheiros. Estas são reivindicações antigas de professores e alunos que enfim poderão ser atendidas com a liberação da verba pelo Ministério da Educação. Além disso, também serão destinados mais 460 mil reais à aquisição de dois ônibus escolares.



De acordo com o deputado Heráclito Fortes, responsável pelo convite ao ministro para visitar o Piauí, a vinda de Mendonça Filho é um dos últimos compromissos dele no Ministério da Educação, uma vez que o ministro irá deixar o cargo para ser candidato nas próximas eleições.

Ministro anuncia recursos para investimentos na educação básica do Piauí. (Foto: Divulgação)



O IFPI Campus Parnaíba funciona desde abril de 2017, e atualmente conta com 1367 alunos, 82 professores e 55 técnicos administrativos. No ano de 2017 foram registradas as matrículas de 1756 alunos. E além de estudantes do município, o Campus Parnaíba conta com alunos de várias cidades vizinhas da região Norte do Piauí, como Luís Correia, Buriti dos Lopes, Ilha Grande, entre outras.



Bom Jesus receberá R$ 3,7 milhões

Mendonça Filho também anunciou a liberação de R$ 3,7 milhões destinados à construção de uma escola com 12 salas de aula em Bom Jesus. Segundo o Ministério da Educação, a escola de Bom Jesus terá capacidade para atender até 780 alunos em dois turnos ou 390 alunos em período integral.

