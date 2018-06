Ministério do Trabalho suspende concessão de registros sindicais

Ministério do Trabalho suspendeu, por 30 dias, todas as "análises, publicações de pedidos, publicações de deferimento e cancelamentos" de registros sindicais na pasta. A decisão foi publicada na edição desta sexta-feira (1º) do "Diário Oficial da União".

Na última quarta (30), a Polícia Federal deflagrou uma operação para desarticular suposta organização criminosa integrada por políticos e servidores que teria cometido fraudes na concessão de registros de sindicatos pela pasta.

Foto: Divulgação

Segundo as investigações da Polícia Federal:

Os registros de entidades sindicais no ministério eram obtidos mediante pagamento de vantagens indevidas;



Não era respeitada a ordem de chegada dos pedidos ao ministério;



A prioridade era dada a pedidos intermediados por políticos;



A operação apontou um "loteamento" de cargos do Ministério do Trabalho entre os partidos PTB e Solidariedade.



De acordo com a portaria publicada nesta sexta, o secretário de Relações do Trabalho, Eduardo Anastasi, determinou que em um prazo de 10 dias sejam levantadas as informações sobre todos os processos relacionados à concessão ou ao cancelamento de registros sindicais na pasta.

Ele também solicitou que seja disponibilizada uma lista com todas as cartas sindicais emitidas ou recusadas nos últimos 30 dias com o número de processo de cada uma delas.

Procurada, a assessoria do ministério disse que a publicação da portaria nesta sexta foi uma "coincidência" e que a decisão não tem relação com a operação.

Apesar disso, o próprio texto da portaria afirma que as providências foram tomadas "no bojo da ação cautelar nº 4388", que é justamente o número do processo da operação no Supremo Tribunal Federal.

G1