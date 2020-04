Ministério da Saúde anuncia R$ 1,6 milhão para Hospital de Oeiras

O Ministério da Saúde anunciou, na última quinta-feira (23), cerca de R$ 1,6 milhão para o custeio de dez leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional Deolindo Couto (HRDC), em Oeiras, para atendimento exclusivo de pacientes graves ou críticos do novo coronavírus (Covid-19).



A destinação dos mais recursos federais para a rede hospitalar piauiense aconteceu no mesmo dia em que a antiga capital do estado notificou o primeiro caso da doença, uma paciente do município Francinópolis que foi transferida para o HRDC após necessitar de internação.

Com isso o número de leitos de UTI custeados pelo ministério no Piauí já chega a 40, uma vez que dez do Hospital Regional Justino Luz (HRJL), no município de Picos, e 20 no Hospital Getúlio Vargas (HGV), em Teresina, também já estavam habilitados para receber auxílio mensal de R$ 486,6 mil e R$ R$ 973,3, respectivamente.

Assim, os repasses mensais de subsídio aos hospitais regionais do estado irão somam quase R$ 2,9 milhões, fora os R$ 4,3 milhões pagos em parcelas únicas para bancar despesas das ações e serviços públicos de saúde voltados para média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar em Picos e Teresina

Breno Cavalcante