Mesmo no PP, Silvio Mendes declara voto para Luciano ao Governo

O progressista Silvio Mendes declarou que, mesmo fazendo parte das fileiras de um partido da base do governador Wellington Dias (PT), irá votar no candidato de oposição para o Governo do Estado. Apesar do apoio ao nome de Luciano Nunes (PSDB), Silvio Mendes, que trocou o PSDB pelo PP no ano passado, negou o retorno à sigla.

Segundo o ex-prefeito, o posicionamento já foi anunciado a Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. “Meu candidato a governador do Estado se chama Luciano Nunes, por várias razões. Tem experiência, é um candidato jovem e se dispôs para fazer diferente. Ele [Ciro] sabe que eu não vou fazer campanha para o governador. Desde o começo sempre fui muito claro”.



Silvio Mendes disse que, desde o primeiro momento, informou ao PP sobre a dificuldade de votar em Wellington Dias (Foto: Moura Alves/O Dia)



Silvio Mendes negou qualquer divergência entre seu antigo e atual partido. Ele voltou a justificar sua saída do PSDB e informou que não pretende voltar à sigla. “Não tenho nenhuma pressa e nenhum motivo também”, pontuou, alegando que Ciro Nogueira é o parlamentar que mais ajuda a área da saúde no Estado.

“A reclamação que se tem do PSDB é que é um partido urbano e da capital porque o partido nunca exerceu o Governo do Estado, e todo partido só cresce em estados como o Piauí se ele exercer o poder. O PSDB no Piauí é um partido pequeno. Com essa percepção nós nos aproximamos do PP até para se trabalhar contra o isolamento politico”, explicou

Ithyara Borges - Jornal O Dia