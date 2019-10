Vivendo uma situação de impasse dentro do MDB, o vereador Luiz Lobão descartou, em entrevista ao Jornal O Dia, deixar o partido para disputar as eleições municipais de 2020. “Hoje é zero a possibilidade de sair do MDB, tenho três mandatos nesse partido. Qual o motivo? Porque vou sair? Não tem motivo pra sair desse partido”, enfatizou.



Um dos principais imbróglios envolvendo o vereador que anunciou pré-candidatura à prefeito de Teresina, e o MDB da capital, é o fato de permanecer aliado ao atual gestor da cidade, Firmino Filho (PSDB), a quem a sigla faz oposição. Por sua vez, Lobão não considera esta uma justificativa plausível para se desfiliar do partido.

“Não tenho motivo pra sair do meu partido, não tem motivo para sair do MDB. Agora tenho um compromisso que foi assumido lá atrás, de dar apoio, como vereador, a atual gestão, e vou continuar com esse intuito de conseguir benfeitorias junto ao poder Executivo até o final dessa legislatura”, reiterou o parlamentar.



Mesmo com divergências, Luiz Lobão garante permanência no MDB - Foto: O Dia



Pré-convenção

Além de Lobão, o MDB conta hoje com outras duas pré-candidaturas majoritárias para a Prefeitura de Teresina, do deputado Henrique Pires e do ex-deputado Dr. Pessoa, apontado como o melhor avaliado em pesquisas internas do partido. Lobão diz que vai pelo menos até às prévias partidárias.

“Não retiro meu nome, ele continua lá. Quando chegar próximo as convenções vão fazer pesquisas e, se eu tiver uma boa avaliação junto à população de Teresina, não tenha dúvida que irei para convenção, se não, eu retiro e vou para vereador, não vejo nada demais nisso”, finaliza Lobão.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia