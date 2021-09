Progressistas ainda busca acordo com João Vicente, mesmo após afastamento

O afastamento de João Vicente Claudino da oposição pode em breve virar rompimento de vez. O ex-senador não participou de nenhum ato de Silvio Mendes pelo interior do estado e já é dado como fora dos planos do bloco oposicionista. Uma reunião nas próximas semanas com Ciro Nogueira pode definir o rompimento de JVC com a oposição. O encontro entre Ciro e JVC foi confirmado por um interlocutor da oposição, a reunião deve acontecer na próxima visita de Ciro ao Piauí.



Insatisfeito desde o momento em que foi preterido em detrimento de Silvio e Iracema, JVC se afastou de vez. No entanto o presidente do Progressistas no estado, deputado Júlio Arcoverde, afirma que o partido ainda busca um acordo com JVC, porém negou que esteja sabendo da reunião.

“Não estou sabendo da reunião, conversei com Ciro e não me falou nada. A gente espera que o João Vicente comece as caminhadas com a gente no interior, como o Dr. Silvio está fazendo, como os deputados estaduais e federais estão fazendo”, disse Arcoverde. Questionado sobre o por que do afastamento de JVC o deputado foi ríspido. “Meu amigo eu estou mal respondendo pelo meu partido, ele é presidente do PTB, você tem que perguntar ele sobre isso. Agora os caminhos do João Vicente na oposição estarão sempre abertos”, concluiu o deputado.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!